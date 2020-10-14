В Кыргызстане утвердили новый состав правительства во главе с премьером Жапаровым

Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Жапаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 октября парламентарии вновь собрались на экстренное заседание, чтобы рассмотреть вопрос определения структуры и состава кабмина, поскольку накануне президент республики не подписал документ о назначении Жапарова, уточнив, что он является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где принималось решение.