В Кыргызстане утвердили новый состав правительства во главе с премьером Жапаровым

Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Жапаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Жапаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 октября парламентарии вновь собрались на экстренное заседание, чтобы рассмотреть вопрос определения структуры и состава кабмина, поскольку накануне президент республики не подписал документ о назначении Жапарова, уточнив, что он является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где принималось решение.
Тем временем ситуация в Бишкеке вновь накаляется. У стен дома правительства произошла потасовка протестующих. Конфликт быстро подавили, а участники акции не смогли объяснить, по какой причине произошли столкновения. Митингующие продолжают собираться у здания. Они требуют отставки главы государства.