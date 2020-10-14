Прямой эфир

В Кыргызстане утвердили новый состав правительства во главе с премьером Жапаровым

14 октября 2020 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Жапаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане утвердили новый состав правительства во главе с премьером Жапаровым-1

14 октября парламентарии вновь собрались на экстренное заседание, чтобы рассмотреть вопрос определения структуры и состава кабмина, поскольку накануне президент республики не подписал документ о назначении Жапарова, уточнив, что он является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где принималось решение.  

В Кыргызстане утвердили новый состав правительства во главе с премьером Жапаровым-4

Тем временем ситуация в Бишкеке вновь накаляется. У стен дома правительства произошла потасовка протестующих. Конфликт быстро подавили, а участники акции не смогли объяснить, по какой причине произошли столкновения. Митингующие продолжают собираться у здания. Они требуют отставки главы государства.  

# Акции протеста # Садыр Жапаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Лавров: конституционная реформа – наиболее оптимальная форма диалога в Беларуси
14 октября 2020 11:09

Сергей Лавров: конституционная реформа – наиболее оптимальная форма диалога в Беларуси

В США две компании приостановили работу над препаратом от коронавируса
14 октября 2020 10:21

В США две компании приостановили работу над препаратом от коронавируса

В Индии не менее 9 человек погибли из-за обрушения стены
14 октября 2020 10:20

В Индии не менее 9 человек погибли из-за обрушения стены