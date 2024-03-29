Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ботсваны в связи с гибелью паломников в ДТП

В ЮАР не прекращаются поисково-спасательные работы на месте крушения автобуса. Накануне на горном перевале в провинции Лимпопо он упал с моста. В результате ДТП погибли 45 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единственной выжившей из пассажиров стала 8-летняя девочка. Она доставлена в больницу, сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Водитель не справился с управлением, автобус сорвался с 50-ти метров в овраг. От удара транспортное средство загорелось. Внутри находились паломники, ехавшие на пасхальную службу. Соболезнование президенту Ботсваны в связи с гибелью верующих в результате аварии направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил самые искренние соболезнования и слова поддержки лидеру южноафриканской страны, а также пожелал силы духа семьям и близким погибших в этой жуткой трагедии.