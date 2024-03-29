Французские фермеры в Ниме организовали массовую акцию протеста из-за украинского зерна

Во Франции не утихают протесты фермеров. Сегодня, 29 марта, силы демонстрантов были направлены на атаку Нима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции не утихают протесты фермеров. Сегодня, 29 марта, силы демонстрантов были направлены на атаку Нима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его городской пейзаж украшают горящие покрышки. Аграрии жгут мусор и сельхозотходы, которые стали источником неприятного запаха в регионе. Классическим проявлением недовольства фермеров стала и блокировка дорог. Проезжую часть перегородили тракторы и грузовики. В префектуре уже пожаловались на активистов. Они якобы повредили административные здания, ворота, таблички и разбросали мусор.
Французские аграрии, впрочем, как и их коллеги из других стран Европы, выступают против дешевого импорта украинского продовольствия. Также они требуют от правительства финансовой поддержки сектора. Уже утвержденные властями льготы протестующие назвали полумерами.