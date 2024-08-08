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Подоляк: Киев напал на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции

08 августа 2024 13:48
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Советник офиса лидера Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк полагает, что недавняя провокация в Курской области может улучшить позицию Украины на переговорах с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, если Украина сможет продемонстрировать, что военные действия идут не по сценарию российской стороны, возможно, еще будет шанс вести переговоры на более равных условиях. Однако Подоляк не признает, что за нападением стоит Украина, возлагая при этом ответственность на украинское оборонное ведомство. 

Российский Следственный комитет проводит расследование инцидентов и выясняет личности украинских военнослужащих, причастных к отдаче приказов об обстреле мирных жителей региона.

# Международная политика

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