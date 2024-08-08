Подоляк: Украина напала на Курскую область для усиления переговорных позиций

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, то, что ситуация в Курской области развивалась не по сценарию России, потенциально может быть выгодным для Украины в ходе переговоров с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

Они полагают, что переговоры на российских условиях означали бы признание российского доминирования, а изменение хода конфликта может дать Украине преимущество. Советник не признал ответственности за нападение и сообщил, что этим вопросом занимается украинское Министерство обороны.

США также поддерживали контакт с Украиной по поводу боев в Курской области, считая действия Киева суверенным решением.

По сообщению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, 6 августа части Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали наступательные действия в Курской области, но затем были остановлены. Сильным обстрелам подвергся город Суджа.