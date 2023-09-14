Эксперты признали пересечение границы США и Мексики самым опасным миграционным маршрутом

Самые опасные сухопутные миграционные пути – это маршруты, по которым беженцы пересекают границу США и Мексики. К такому выводу пришли аналитики Международной организации по миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов, в прошлом году на мексикано-американской границе зафиксировано 686 случаев смерти и исчезновения. Это половина из зарегистрированных в целом в Южной и Северной Америке в 2022-м. В обзоре организации подчеркивается рост рисков для мигрантов во всем регионе. Причем, отмечают аналитики, это самые приблизительные показатели, поскольку значительное количество смертей не попадает в статистику из-за отсутствия данных в официальных источниках.