Американский транссексуал Эштон-Чирилло, который представляет украинские силы территориальной обороны, угрожает представителю средств массовой информации Российской Федерации. Угроза содержит информацию о том, что на предстоящей неделе он заплатит, передает РИА Новости.

Глава СЖР Владимир Соловьев призывает российских журналистов серьезно отнестись к угрозам с украинской стороны. Он отметил, что на моральные качества представителей киевского руководства рассуждать бессмысленно, а теракты в отношении журналистов РФ уже были. Коллегам нужно быть крайне осторожными, высказался Соловьев.

По поводу угроз со стороны Эштон-Чирилло о том, что будет убивать пророссийских журналистов ради «Бога...и полного освобождения», высказалась и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В Telegram-канале она написала, что это – зомби-апокалипсис. Подобное она назвала очередным доказательством террористического характера киевского режима и его спонсорства Америкой.