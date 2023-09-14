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В Москве прокомментировали угрозы представителя Сил обороны Украины об убийстве журналистов РФ

14 сентября 2023 09:23
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Американский транссексуал Эштон-Чирилло, который представляет украинские силы территориальной обороны, угрожает представителю средств массовой информации Российской Федерации. Угроза содержит информацию о том, что на предстоящей неделе он заплатит, передает РИА Новости. 

Глава СЖР Владимир Соловьев призывает российских журналистов серьезно отнестись к угрозам с украинской стороны. Он отметил, что на моральные качества представителей киевского руководства рассуждать бессмысленно, а теракты в отношении журналистов РФ уже были. Коллегам нужно быть крайне осторожными, высказался Соловьев. 

По поводу угроз со стороны Эштон-Чирилло о том, что будет убивать пророссийских журналистов ради «Бога...и полного освобождения», высказалась и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В Telegram-канале она написала, что это – зомби-апокалипсис. Подобное она назвала очередным доказательством террористического характера киевского режима и его спонсорства Америкой. 

# Международная политика # Мария Захарова

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