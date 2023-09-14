Маск передаст Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск принял решение передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте в Украине. Такое заявление сделал его биограф Уолтер Айзексон во время интервью Washington Post, передает РИА Новости.

Маск в сентябре текущего года привлек к себе внимание средств массовой информации на фоне сообщений о том, что именно он сорвал атаку со стороны ВСУ на военно-морской флот Российской Федерации. Ссылаясь на биографа бизнесмена, СМИ писали, что Илон Маск отказал украинской стороне в сервисе Starlink у берегов Крыма и безэкипажные катера ВС Украины из-за отсутствия связи не смогли напасть на российские корабли. После ранжирования этой информации в интернете и критики в его адрес, Маск версию о том, что он умышленно сорвал планы ВСУ, опровергал.

Сейчас, по утверждению Айзексона, Маск принял решение продать и передать контроль над некоторой частью оборудования и услуг Starlink американским военным. Биограф уверяет, что якобы бизнесмен не хочет отвечать за границы и правила использования спутникового интернета на территориях, которые затрагивают зону украинского конфликта.