СМИ сообщают об утечке новой партии секретных документов США по Украине и КНР

Новая партия засекреченных материалов США по Украине, в том числе карта с расположением украинских военных вокруг Артемовска, оказалась в открытом доступе. В интернет попали и документы по Китаю. Всего в доступе в результате утечки оказалось свыше ста документов под грифом «секретно», пишет РИА Новости со ссылкой на издание The New York Times.

Кроме данных, касающихся ВСУ, в интернет ушла информация по Ближнему Востоку, Китайской Народной Республике, а также документы о терроризме. В Пентагоне отметили, что оборонное ведомство Штатов разбирается по этому вопросу.

Как сообщалось, информация о первой утечке засекреченных данных Пентагона относительно Украины и готовящейся контрнаступательной операции со стороны ВСУ появилась в СМИ в пятницу, 7 апреля. Пентагон заявил о начатом расследовании в связи с инцидентом. Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал утечку документов блефом. Он отметил, что Киев уже в скором будущем готовится начинать серьезную операцию, но эти документы к реальному положению дел не относятся.