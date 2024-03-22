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В Кремле заявили, что Россия находится в состоянии войны

22 марта 2024 10:15
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Россия находится в состоянии войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что это началось с участия Запада в украинском конфликте, начавшемся как специальная военная операция.

«Мы находимся в состоянии войны.<...> И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», – сказал представитель Кремля.

Песков также выразил опасения по поводу возможности угрозы безопасности России со стороны Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал отправку военного контингента в Украину, и, по данным СВР РФ, Франция готовит около двух тысяч военных. В Кремле предупреждают о серьезных последствиях в случае отправки иностранных войск на украинскую территорию.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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