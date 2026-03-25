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В Кремле прокомментировали отмену президентских выборов в Украине

25 марта 2026 14:37
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В Кремле прокомментировали отмену президентских выборов в Украине-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о заявлении украинского избиркома по поводу отмены проведения президентских выборов в 2026 году, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, Москва не единожды указывала на юридические несоответствия касаемо сроков полномочий украинского лидера.

Он также отметил, что вопрос проведения выборов президента в Украине остается актуальным, Киев ожидает принятие решения по вопросу легитимизации сроков полномочий главы.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Песков

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