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В Кремле подписали договоры о вхождении новых территорий в состав России

30 сентября 2022 16:50
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Новости России. В Георгиевском зале Кремля 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кремле подписали договоры о вхождении новых территорий в состав России-1

Следующий шаг – ратификация документов сначала в Госдуме, а потом – в Совете Федерации. Свое будущее жители регионов, ранее входивших в Украину, выбирали сами. На каждой территории прошли референдумы. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за присоединение к Российской Федерации.

# Международная политика # Новости России # Фотофакт

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