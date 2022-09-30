В Кремле подписали договоры о вхождении новых территорий в состав России

Новости России. В Георгиевском зале Кремля 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующий шаг – ратификация документов сначала в Госдуме, а потом – в Совете Федерации. Свое будущее жители регионов, ранее входивших в Украину, выбирали сами. На каждой территории прошли референдумы. Абсолютное большинство проголосовавших высказались за присоединение к Российской Федерации.