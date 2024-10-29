В Украине рассказали, сколько еще человек планируют мобилизовать

Украина планирует дополнительно призвать в Вооруженные силы 160 000 человек, заявил народный депутат Алексей Гончаренко, цитируя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко. Об этом пишет РИА Новости. Это даст возможность комплектовать подразделения на 85%.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил ранее, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч человек из украинской армии. С момента вступления в силу 18 мая закона об усиленной мобилизации все призывники обязаны обновлять свои данные в военкоматах. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. В документе не уточняются сроки демобилизации.