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В Украине рассказали, сколько еще человек планируют мобилизовать

29 октября 2024 13:48
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Украина планирует дополнительно призвать в Вооруженные силы 160 000 человек, заявил народный депутат Алексей Гончаренко, цитируя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко. Об этом пишет РИА Новости. Это даст возможность комплектовать подразделения на 85%. 

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил ранее, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч человек из украинской армии. С момента вступления в силу 18 мая закона об усиленной мобилизации все призывники обязаны обновлять свои данные в военкоматах. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. В документе не уточняются сроки демобилизации.

# Международная политика

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