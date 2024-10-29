«Отвратительные». Песков прокомментировал ультиматумы Запада Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал озабоченность Кремля по случаю ультимативных заявлений, прозвучавших в адрес властей Грузии со стороны ЕС и США. Об этом пишет РИА Новости.

Менторские заявления и ультиматумы грузинскому руководству со стороны США и Евросоюза – это отвратительные проявления, сказал он.

Он назвал такие высказывания менторскими и идущими вразрез с нормами межгосударственных отношений. При этом Песков отметил, что этим озабочены и правоохранительные органы Грузии. 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых 53,93% голосов получила партия «Грузинская мечта».

Представители оппозиции не признают результатов выборов и призывают к акциям протеста.