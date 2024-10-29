Польский лидер Анджей Дуда признался, что Украина перестала учитывать мнение Польши после поставки вооружения украинским Вооруженным силам. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил о желании поддерживать дружеские отношения и отметил давление на Зеленского со стороны украинских спонсоров.

Экс-премьер Лешек Миллер заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока она не откажется от своего националистического прошлого. В сентябре произошел контакт между Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским.