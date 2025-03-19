В Кремле назвали место, где может пройти встреча Путина и Трампа

В Кремле назвали место, где может пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что она может состояться в Саудовской Аравии. Но он также подчеркнул, что конкретики пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор, который продлился более двух с половиной часов. По сообщениям Кремля, российский президент заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование в Украине, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. При этом следует учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.

Владимир Путин также согласился с предложением Трампа о том, чтобы Москва и Киев на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и сразу дал российским военным соответствующую команду. В продолжение обсуждения путей урегулирования конфликта Трамп 19 марта провел разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы политики договорились, что экспертные группы их стран встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни.