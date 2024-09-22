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В американском Бирмингеме неизвестные открыли стрельбу и скрылись – как минимум 4 человека погибли

22 сентября 2024 13:50
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О безопасности в США говорить не приходится. Американский Бирмингем 22 сентября превратился в поле боя. Неизвестные открыли огонь по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Бирмингеме неизвестные открыли стрельбу и скрылись – как минимум 4 человека погибли-2

Как минимум четыре человека погибли, десятки получили ранения. Это произошло минувшей ночью. Правоохранители предполагают, что нападавших было несколько. Но список подозреваемых пуст. Когда стражи порядка прибыли на место, преступники уже успели скрыться, оставив после себя только кровавый след. Полиция продолжает поиск очевидцев случившегося. Отметим, по официальным данным, только с начала 2024 года в США произошло около 400 перестрелок.

# Стрельба в США

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