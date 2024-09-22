Более 50 человек погибли при взрыве газа в угольной шахте в Иране

Взрыв на угольной шахте в Иране унес жизни более 50 человек. Еще 20 рабочих получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной случившегося неподалеку от города Табасе стал выброс метана. Люди оказались заблокированы под землей и задохнулись. Спасательная операция в блоке «Б» завершена, а в блоке «Ц» продолжается. Плотность метана внутри высокая, поэтому работа займет около трех-четырех часов. Полиции поручено провести расследование всех обстоятельств случившегося. Президент Ирана выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы на шахте. Он также добавил, что произошедшее должно стать уроком, чтобы отныне подобные инциденты в Иране можно было предотвращать.