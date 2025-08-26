Парламент Литвы утвердил Ингу Ругинене на пост премьер-министра

Напомним, необходимость выбирать нового премьера возникла после того, как Гинтаутас Палуцкас подал в отставку из-за коррупционного скандала. Ругинене много лет возглавляла Объединение профсоюзов Литвы и активно отстаивала права трудящихся.

В 2024-м ее впервые избрали депутатом Сейма, а с декабря она занимала должность министра соцзащиты и труда. Формально, Инга Ругинене займет новый пост после подписания президентом соответствующего указа и принесения присяги в Сейме. После, в течение 15 дней, ей предстоит сформировать новый кабмин и представить на рассмотрение программу правительства.

Стоит отметить, что не все политические силы одобряют кандидатуру Ругинене, указывая на недостаток опыта. Некоторые и вовсе назвали ее избрание «экспериментом над Литвой». И не безосновательно. Она полностью поддерживает увеличение военных расходов до 5-6 % ВВП, намерена и дальше оказывать помощь Украине, а кроме того, является сторонницей легализации в стране однополых партнерств и обещала возобновить дискуссию на эту тему.