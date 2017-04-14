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Мужчина открыл огонь по пассажирам метро в Антанте: есть пострадавшие

14 апреля 2017 12:28
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Новости США. Стрельба в метро американского города Атланта.

Неизвестный открыл огонь по пассажирам.

По предварительным данным, один человек погиб, несколько ранены. На месте происшествия работает полиция.

Стрелка задержали.

Кто он и что подвигло его на преступление, пока не сообщается. Ранее в Хьюстоне злоумышленники открыли огонь из внедорожника по детям прямо на улице. 11-летняя девочка и двое подростков были ранены. Все пострадавшие госпитализированы. Преступники скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина открыл огонь по пассажирам метро в Антанте: есть пострадавшие-1

# Фотофакт # Стрельба в США

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