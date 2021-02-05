«Кто будет вас кормить?» Рестораторы в Мехико выступают против мер изоляции
Новости Мексики. В мире растет недовольство карантинными ограничениями. Выступая против мер изоляции, на улицы Мехико вышли рестораторы. Владельцы бизнеса считают, что запреты ведут к разорению. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, люди вышли на протест с кастрюлями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диего Феликс Витэ, менеджер ресторана:
Это потеря для всего мира, для семей, которые не могут себя прокормить, обещания экономической помощи, которой так и не было... А люди остаются дома. Кто будет вас кормить, кто будет платить за жилье, кто будет оплачивать расходы в вашей семье?
Карантинные меры оставили без денег бизнесменов. Они требуют отменить запреты и заявляют, что могут обеспечить безопасность своих клиентов. Власти между тем решили не собирать подоходный налог с заведений в январе и предложили рестораторам компенсацию в размере 100 долларов.