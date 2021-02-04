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Великобритания лишила лицензии китайский телеканал. Причина – связь с коммунистами Поднебесной

04 февраля 2021 19:32
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Новости Великобритании. Великобритания отозвала лицензию у англоязычного китайского новостного телеканала CGTN, поскольку корпорация, владеющая телеканалом, контролируется Коммунистической партией Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания лишила лицензии китайский телеканал. Причина – связь с коммунистами Поднебесной-1

Как говорится в заявлении регулятора, это не разрешено британским законодательством в области вещания, согласно которому политические органы не должны владеть телеканалами. Также отмечается, что держатель лицензии телеканала не контролирует редакционную политику CGTN.

Великобритания лишила лицензии китайский телеканал. Причина – связь с коммунистами Поднебесной-4

В 2020 году Великобритания предупреждала о возможности введения в отношении китайского канала санкций. А в феврале 2019 года американское подразделение CGTN по требованию минюста США было внесено в список иностранных агентов.

# Международная политика # Фотофакт

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