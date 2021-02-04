Великобритания лишила лицензии китайский телеканал. Причина – связь с коммунистами Поднебесной

Новости Великобритании. Великобритания отозвала лицензию у англоязычного китайского новостного телеканала CGTN, поскольку корпорация, владеющая телеканалом, контролируется Коммунистической партией Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как говорится в заявлении регулятора, это не разрешено британским законодательством в области вещания, согласно которому политические органы не должны владеть телеканалами. Также отмечается, что держатель лицензии телеканала не контролирует редакционную политику CGTN.