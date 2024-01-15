МТ: экономика Финляндии слаба и нуждается в реформах

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра в понедельник сказала, что экономика страны «хронически слаба» и требует проведения соответствующих реформ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газеты Maaseusun Tulevaisuus.

По ее словам, чтобы развить экономику, которая находилась в стагнации в течение 15 лет, нужно стимулировать рост в сфере частного сектора. Несмотря на высокие уровни трудоустройства, стимулы к работе по-прежнему недостаточны.

По данным Статистического управления Финляндии, средняя инфляция в 2023 году составит 6,2 %. ЦБ Финляндии прогнозирует, что в экономике страны наблюдается рецессия, которая начнется только к концу следующего года, а рост начнется в 2025 году.