В конце 2022 года газ для европейцев подорожал почти на 60%

Цены на газ для жителей Европы в конце 2022 года выросли почти на 60 %. Об этом свидетельствует квартальный отчет Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе цены уже поднимали, причем сразу вдвое. Но, видимо, и этого оказалось недостаточно. Тогда, летом 2022 года, стоимость газа била исторические рекорды, осенью чуть стабилизировалась, но все равно средние значения до сих пор более чем в два раза превышают показатели за многолетнюю историю наблюдений. Например, цена голубого топлива в Австрии выросла на 109 %.