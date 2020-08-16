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Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира»

16 августа 2020 14:02
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Новости мира. Папа Римский Франциск призвал к диалогу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира» -1

Эти высказывания стали одними из главных в воскресном обращении понтифика к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира» -4

Папа Римский Франциск:
Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира.

Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира» -7

Папа Франциск также заявил, что помнит и молится по поводу многих драматических событий, происходящих в современном мире.

# Акции протеста # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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