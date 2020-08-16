Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира»

Новости мира. Папа Римский Франциск призвал к диалогу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Папа Римский Франциск призвал к диалогу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти высказывания стали одними из главных в воскресном обращении понтифика к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.
Папа Римский Франциск:
Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира.
Папа Франциск также заявил, что помнит и молится по поводу многих драматических событий, происходящих в современном мире.