Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира»

Новости мира. Папа Римский Франциск призвал к диалогу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти высказывания стали одними из главных в воскресном обращении понтифика к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Папа Римский Франциск:

Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира.