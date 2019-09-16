В Колумбии упал самолёт: два человека выжили при крушении

Новости Колумбии. Небольшой самолет рухнул на дома в Колумбии. ЧП произошло в городе Попаян, на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Небольшой самолет рухнул на дома в Колумбии. ЧП произошло в городе Попаян, на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате крушения погибли семь из девяти человек, находившихся на борту. Двоих удалось извлечь из-под обломков и доставить в больницу.
Воздушное судно потерпело аварию буквально через несколько минут после вылета из аэропорта. Причины происшествия пока не названы. На месте инцидента работают специалисты.