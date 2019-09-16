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В Колумбии упал самолёт: два человека выжили при крушении

16 сентября 2019 09:22
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Новости Колумбии. Небольшой самолет рухнул на дома в Колумбии. ЧП произошло в городе Попаян, на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии упал самолёт: два человека выжили при крушении-1

В результате крушения погибли семь из девяти человек, находившихся на борту. Двоих удалось извлечь из-под обломков и доставить в больницу.

В Колумбии упал самолёт: два человека выжили при крушении-4

Воздушное судно потерпело аварию буквально через несколько минут после вылета из аэропорта. Причины происшествия пока не названы. На месте инцидента работают специалисты.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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