В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото

Новости Канады. Мультикультурный фестиваль в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Мультикультурный фестиваль в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом канадском городе живет немало выходцев из Китая. Сюда они привезли праздник, который на их родине отмечается более трех тысяч лет. Середина осени, день луны, окончание сбора урожая – поводов немало.
Фестиваль середины осени в Китае
Этот красочный фестиваль драконов приурочили и к 70-летию основания КНР, которое отмечается 1 октября.