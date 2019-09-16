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В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото

16 сентября 2019 08:15
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Новости Канады. Мультикультурный фестиваль в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото-1

В этом канадском городе живет немало выходцев из Китая. Сюда они привезли праздник, который на их родине отмечается более трех тысяч лет. Середина осени, день луны, окончание сбора урожая – поводов немало.

Фестиваль середины осени в Китае

Этот красочный фестиваль драконов приурочили и к 70-летию основания КНР, которое отмечается 1 октября.

В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото-4

В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото-6

В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото-8

В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото-10

# Фестиваль # Фотофакт

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