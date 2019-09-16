США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти

Новости США. США открывают нефтяные резервы для стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После субботней атаки на свои нефтяные объекты Саудовская Аравия более чем в два раза сократила производство. Чтобы предотвратить дефицит и рост цен, Дональд Трамп распорядился в случае необходимости задействовать резервные запасы нефти.