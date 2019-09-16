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США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти

16 сентября 2019 08:13
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Новости США. США открывают нефтяные резервы для стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти-1

После субботней атаки на свои нефтяные объекты Саудовская Аравия более чем в два раза сократила производство. Чтобы предотвратить дефицит и рост цен, Дональд Трамп распорядился в случае необходимости задействовать резервные запасы нефти.

США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти-4

Президенты США пользовались запасами черного золота всего трижды в истории: во время операции «Буря в пустыне», после урагана «Катрина» и в связи с гражданской войной в Ливии.

США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти-7

# США # Дональд Трамп # Фотофакт

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