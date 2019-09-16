США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти

Новости США. США открывают нефтяные резервы для стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. США открывают нефтяные резервы для стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После субботней атаки на свои нефтяные объекты Саудовская Аравия более чем в два раза сократила производство. Чтобы предотвратить дефицит и рост цен, Дональд Трамп распорядился в случае необходимости задействовать резервные запасы нефти.
Президенты США пользовались запасами черного золота всего трижды в истории: во время операции «Буря в пустыне», после урагана «Катрина» и в связи с гражданской войной в Ливии.