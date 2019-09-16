Прямой эфир

Теракт на границе Сирии и Турции: погибли 12 человек

16 сентября 2019 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. Взрыв на сирийско-турецкой границе унес жизни 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт на границе Сирии и Турции: погибли 12 человек-1

На КПП в районе сирийского населенного пункта Эр-Раи взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате атаки пострадали около 25 граждан. Все они уже доставлены в больницу.

Теракт на границе Сирии и Турции: погибли 12 человек-4

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих группировок.

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото
16 сентября 2019 08:15

В Торонто начался фестиваль драконов: 5 фото

США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти
16 сентября 2019 08:13

США могут в четвертый раз в истории задействовать резервные запасы нефти

Фестиваль середины осени начался в Китае
15 сентября 2019 12:22

Фестиваль середины осени начался в Китае