Теракт на границе Сирии и Турции: погибли 12 человек

Новости Сирии. Взрыв на сирийско-турецкой границе унес жизни 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На КПП в районе сирийского населенного пункта Эр-Раи взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате атаки пострадали около 25 граждан. Все они уже доставлены в больницу.