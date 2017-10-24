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В Колумбии полиция разогнала акцию протеста таксистов

24 октября 2017 11:48
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Новости Колумбии. Погромы, дымовые шашки и массовые аресты – в столице Колумбии правоохранителям пришлось вмешаться в акцию протеста таксистов. Водители заблокировали центральные улицы города и требовали равных прав для развозчиков всех служб, в том числе тех, которые оказывают услуги по средствам мобильных приложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Относительно мирная демонстрация переросла в потасовку: активисты стали бросаться на тех, кто не хотел принимать в ней участие. Полицейские были вынуждены применить силу. Особо буйных задержали, толпы разогнали с помощью дымовых шашек. На дорогах до сих пор работают эвакуаторы.

# Акции протеста

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