В Колумбии полиция разогнала акцию протеста таксистов

Новости Колумбии. Погромы, дымовые шашки и массовые аресты – в столице Колумбии правоохранителям пришлось вмешаться в акцию протеста таксистов. Водители заблокировали центральные улицы города и требовали равных прав для развозчиков всех служб, в том числе тех, которые оказывают услуги по средствам мобильных приложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Относительно мирная демонстрация переросла в потасовку: активисты стали бросаться на тех, кто не хотел принимать в ней участие. Полицейские были вынуждены применить силу. Особо буйных задержали, толпы разогнали с помощью дымовых шашек. На дорогах до сих пор работают эвакуаторы.