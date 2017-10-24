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Мощный торнадо обрушился на Северную Каролину

24 октября 2017 11:27
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Новости США. Последствия мощного шторма устраняют в Северной Каролине. Ливни и торнадо превратили этот американский штат в настоящее поле боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поваленные деревья, частично обрушившиеся стены зданий, подтопления, перевернутые машины и самолеты – шокирующими кадрами делятся в сети местные жители.

В графстве Хендерсон из-за сошедшего оползня перекрыта одна из дорог. Отменены занятия в школах. Обесточенными оказались почти 100 тысяч домов. Сколько времени понадобится на восстановление электроснабжения, пока неизвестно.

# Торнадо в США

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