Мощный торнадо обрушился на Северную Каролину

Новости США. Последствия мощного шторма устраняют в Северной Каролине. Ливни и торнадо превратили этот американский штат в настоящее поле боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поваленные деревья, частично обрушившиеся стены зданий, подтопления, перевернутые машины и самолеты – шокирующими кадрами делятся в сети местные жители.

В графстве Хендерсон из-за сошедшего оползня перекрыта одна из дорог. Отменены занятия в школах. Обесточенными оказались почти 100 тысяч домов. Сколько времени понадобится на восстановление электроснабжения, пока неизвестно.