Многие страны возвращают локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Многие страны мира на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки возвращаются к локдауну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в столице Колумбии вводят режим строгого карантина. Это значит, что в городе будет приостановлена работа некоторых магазинов, появятся ограничения на перемещение жителей, а также начнет действовать комендантский час. Ожидается, что подобные правила будут действовать в Боготе до конца месяца.