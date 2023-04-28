В Колумбии активно развивается экотуризм. В стране защищают популяции диких животных
Новости Колумбии. Экотуризм становится популярным направлением в колумбийском регионе Касанаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там появились охраняемые территории, на которых теперь можно встретить ягуаров, капибар и других животных.
Называется место Хатола-Аврора – это один из 115-ти природных заповедников в стране. Насчитывается в нем более 200 видов птиц. Отдельное внимание уделяется ягуарам. В Касанаре действует проект, направленный на их сохранение. Так увеличить популяцию уже удалось до 66 особей.
Нельсон Барраган, директор природного заповедника:
Природный заповедник, в котором мы находимся, можно сказать, сохранился в первоначальном состоянии. Например, коровы едят один вид травы, лошади – другой. И уникальность этого места в том, что здесь есть это разнообразие.
Место уже получило популярность у туристов. Сюда привозят экскурсионные группы. В основном увидеть ягуаров и капибар хотят гости из зарубежья. Они останавливаются в экодомах неподалеку, а сюда приезжают на велосипедах.