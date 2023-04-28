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В Хорватии байкеры участвуют в гонке по островам

28 апреля 2023 08:41
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Новости Хорватии. Байкеры покоряют хорватские острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 тысяч спортсменов вышли на старт сложнейшей дистанции. За плечами участников уже пятидневная гонка на островах общей протяженностью почти 300 километров.  

В Хорватии байкеры участвуют в гонке по островам-1

Но силы у спортсменов еще остались, они снова готовы набирать высоту, без этого в гонках по горам не обойтись. Этот этап соревнований был командным, участники проезжали по маршруту в парах. Причем на протяжении всей дистанции спортсмены из одной команды не должны были сильно отставать друг от друга. Если бы один из них сошел с дистанции, второму пришлось бы тоже закончить гонку.  

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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