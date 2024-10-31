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В КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты

31 октября 2024 08:07
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По приказу Ким Чен Ына Северная Корея произвела испытания межконтинентальной ракеты (МБР), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Об этом пишет ТАСС.

Ким Чен Ын отметил, что это справедливая и легитимная мера, которая демонстрирует решительность в ответе на угрозы безопасности республики. Испытания были проведены в рамках усиления стратегической ударной группировки.

Сеул высказал предположения, что КНДР, вероятно, осуществила запуск новой МБР на твердом топливе. Запуск был зарегистрирован в 07:10 по местному времени из района Пхеньяна в сторону Японского моря.

# Оружие и боеприпасы # Ким Чен Ын # Международная политика

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