В КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты

По приказу Ким Чен Ына Северная Корея произвела испытания межконтинентальной ракеты (МБР), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Об этом пишет ТАСС.

Ким Чен Ын отметил, что это справедливая и легитимная мера, которая демонстрирует решительность в ответе на угрозы безопасности республики. Испытания были проведены в рамках усиления стратегической ударной группировки.

Сеул высказал предположения, что КНДР, вероятно, осуществила запуск новой МБР на твердом топливе. Запуск был зарегистрирован в 07:10 по местному времени из района Пхеньяна в сторону Японского моря.