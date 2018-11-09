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В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона

09 ноября 2018 13:32
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Новости КНДР. В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследовательская группа, которая следит за процессом ликвидации площадки, сообщила, что работы прекратились в августе.

В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона-1

А согласно фото со спутника, на крыше расположенного на полигоне склада горючего установлено новое оборудование.

Напомним, договоренность о ядерном разоружении Корейского полуострова КНДР и США достигли на встрече глав двух государств, которая прошла 12 июня в Сингапуре.

В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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