Новости КНДР. В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследовательская группа, которая следит за процессом ликвидации площадки, сообщила, что работы прекратились в августе.

А согласно фото со спутника, на крыше расположенного на полигоне склада горючего установлено новое оборудование.

Напомним, договоренность о ядерном разоружении Корейского полуострова КНДР и США достигли на встрече глав двух государств, которая прошла 12 июня в Сингапуре.