Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 170 человек

Новости Бразилии. Печальные новости по-прежнему приходят из Бразилии, где уже несколько недель продолжается поисковая операция после прорыва дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Списки погибших обновляются буквально каждый час. К этому времени количество жертв уже достигло 170 человек.

Пропавшими без вести числятся более 140. Накануне в районе плотины прошла эвакуация. Несколько сотен людей были вывезены в безопасные места. Прорыв плотины произошел почти месяц назад, потоки грязи накрыли административные здания и дома жителей.