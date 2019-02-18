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Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 170 человек

18 февраля 2019 08:33
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Новости Бразилии. Печальные новости по-прежнему приходят из Бразилии, где уже несколько недель продолжается поисковая операция после прорыва дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 170 человек -1

Списки погибших обновляются буквально каждый час. К этому времени количество жертв уже достигло 170 человек.

Компания-владелец дамбы в Бразилии выплатит компенсацию пострадавшим и закроет другие свои плотины

Пропавшими без вести числятся более 140. Накануне в районе плотины прошла эвакуация. Несколько сотен людей были вывезены в безопасные места. Прорыв плотины произошел почти месяц назад, потоки грязи накрыли административные здания и дома жителей.

Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 170 человек -4

Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 170 человек -6

Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 170 человек -8

Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии выросло до 170 человек -10

# Авария в Бразилии # Фотофакт

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