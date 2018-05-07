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Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации

07 мая 2018 11:14
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Новости России. Церемония инаугурации началась ровно в полдень, с первыми ударами курантов в Кремлевском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации -1

Российский лидер поднялся к трибуне в Андреевском зале, где, положив руку на Конституцию, принес присягу.

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации -4

После этого Путину вручили символы государственной власти и глава Конституционного суда официально объявил о его вступлении на пост главы государства.

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации -7

Руководить страной новоизбранный Президент будет следующие шесть лет.

# Выборы в России # Владимир Путин # Фотофакт

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