Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации

Новости России. Церемония инаугурации началась ровно в полдень, с первыми ударами курантов в Кремлевском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский лидер поднялся к трибуне в Андреевском зале, где, положив руку на Конституцию, принес присягу.

После этого Путину вручили символы государственной власти и глава Конституционного суда официально объявил о его вступлении на пост главы государства.