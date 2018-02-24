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Очередной хит Reddit: найдена самая раздражающая гифка

24 февраля 2018 13:54
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Внимание интернет-пользователей привлекло «зацикленное» GIF-изображение. На нём бесконечно приближается морское побережье.  

Автором изображения является польский художник Феликс Кончаковски. У него опубликовано множество подобных «залипающих» картинок на сайте Giphy.  

Гифка попала в топ Reddit, собрав множество просмотров и комментариев.  

«Представьте себе: прыгаете с парашютом, и тут начинается это»,  

«Мой новый, самый большой страх»,  

«Не знаю почему, но я почувствовал серьёзный дискомфорт»,  

«Это бесит»,  

«Я смотрел… и ждал… И затем я понял подвох. Фантастическая петля!»,  

Зимой 2018 года на Reddit приобрело популярность фото спящих людей.  

Мужчины были очень похожи – подробнее здесь.  

# Курьезы # Феликс Кончаковски

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