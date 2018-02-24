Очередной хит Reddit: найдена самая раздражающая гифка

Внимание интернет-пользователей привлекло «зацикленное» GIF-изображение. На нём бесконечно приближается морское побережье.
Автором изображения является польский художник Феликс Кончаковски. У него опубликовано множество подобных «залипающих» картинок на сайте Giphy.
Гифка попала в топ Reddit, собрав множество просмотров и комментариев.
«Представьте себе: прыгаете с парашютом, и тут начинается это»,
«Мой новый, самый большой страх»,
«Не знаю почему, но я почувствовал серьёзный дискомфорт»,
«Это бесит»,
«Я смотрел… и ждал… И затем я понял подвох. Фантастическая петля!»,
Зимой 2018 года на Reddit приобрело популярность фото спящих людей.
Мужчины были очень похожи – подробнее здесь.