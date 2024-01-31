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В Китае проходит новогодняя миграция населения

31 января 2024 08:14
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Сезонная миграция населения по случаю Нового года по лунному календарю происходит в Китае. Праздновать там будут с 10 по 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае проходит новогодняя миграция населения-1

По данным Министерства транспорта КНР, уже совершено 190 миллионов пассажирских поездок. 11 миллионов человек отправились в дорогу на поездах, два миллиона – на самолетах, остальные воспользовались автомобилем. Такой туристический бум продлится 40 дней, а закончится в начале марта. По прогнозам экспертов, в целом за этот период будет совершено рекордное количество пассажирских поездок – 9 миллиардов.

# Путешествия # Новости Китая

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