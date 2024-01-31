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В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек

31 января 2024 08:13
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По меньшей мере 20 человек погибли, еще 22 получили травмы в результате столкновения двухэтажного автобуса и трейлера на трассе в одном из штатов Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек-1

В службе гражданской защиты заявили, что количество пострадавших может быть неокончательным, на месте еще продолжаются работы. Все погибшие были местными жителями. В результате ДТП оба транспортных средства сгорели.

# ДТП # Новости Мексики

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