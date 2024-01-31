Прямой эфир

Новый законопроект о мобилизации внесён в Верховную Раду Украины

31 января 2024 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый законопроект о мобилизации внесен в Верховную Раду Украины. Теперь украинцы смогут получать электронные повестки, пишет ТАСС.

Согласно обновленной версии законопроекта о мобилизации в Украине, гражданин может быть вызван в территориальный центр комплектования и социальной поддержки посредством электронной повестки. На сайте Верховной Рады размещена информация о том, что повестка будет считаться врученной с того дня, когда военкоматом будет получено сообщение о ее доставке.

Бумажные повестки украинцам продолжат вручать под роспись. Законопроектом предусмотрена возможность привлекать органы местного самоуправления, администрацию, предприятия для оказания содействия в процессе оповещения и обеспечения прибытия украинцев в военкоматы. Также Национальная полиция будет уполномочена осуществлять задержание уклонистов для доставления их в военкомат.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Проблемы Германии омрачают перспективы восстановления Центральной Европы
31 января 2024 06:58

Проблемы Германии омрачают перспективы восстановления Центральной Европы

Семь учеников погибли в результате взрыва в школе Нигерии
31 января 2024 06:40

Семь учеников погибли в результате взрыва в школе Нигерии

Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи
31 января 2024 06:31

Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи