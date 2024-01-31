Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Псковской областью

Средствами ПВО РФ уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве сообщили, что ночью с 30 на 31 января текущего года ВС Украины совершили попытку нанести удар по объектам, расположенным на территории РФ. Для этих целей ВСУ был применен БЛА самолетного типа. Дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали украинский дрон в небе над территорией Псковской области.