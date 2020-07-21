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В Китае перед полётом нужен отрицательный тест на коронавирус. Но на рейс всё равно могут не пустить

21 июля 2020 12:58
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Новости Китая. Китай обязал пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как об иностранцах, так и о гражданах Китая.

В Китае перед полётом нужен отрицательный тест на коронавирус. Но на рейс всё равно могут не пустить-1

Необходимые анализы желающие прилететь в Поднебесную должны сдать не более чем за пять дней до планируемого рейса. При этом тестирование необходимо проходить в учреждениях, назначенных посольствами Китая за рубежом.

В Китае перед полётом нужен отрицательный тест на коронавирус. Но на рейс всё равно могут не пустить-4

После этого для подтверждения состояния здоровья иностранцы с отрицательным анализом должны обратиться в китайское диппредставительство или консульство. Те, кто данные требования не выполнит, попасть на рейс не сможет.

# Коронавирус # Фотофакт

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