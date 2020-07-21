В Китае перед полётом нужен отрицательный тест на коронавирус. Но на рейс всё равно могут не пустить

Новости Китая. Китай обязал пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как об иностранцах, так и о гражданах Китая.

Необходимые анализы желающие прилететь в Поднебесную должны сдать не более чем за пять дней до планируемого рейса. При этом тестирование необходимо проходить в учреждениях, назначенных посольствами Китая за рубежом.