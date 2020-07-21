Чего требует мужчина в Луцке, который захватил автобус с заложниками?

Новости Украины. В центре украинского Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, по его словам, на другом конце города заложено еще одно взрывное устройство. Захватчик, личность которого уже установили, выдвинул свои требования – они довольно общие и касаются общенациональных проблем.

В салоне автобуса, который следовал по местному маршруту, находится около 20 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Ранее злоумышленник открыл предупредительный огонь по окнам транспорта.