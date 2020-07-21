Чего требует мужчина в Луцке, который захватил автобус с заложниками?

Новости Украины. В центре украинского Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник угрожает подорвать транспортное средство.
Новости Украины. В центре украинского Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник угрожает подорвать транспортное средство.
Кроме того, по его словам, на другом конце города заложено еще одно взрывное устройство. Захватчик, личность которого уже установили, выдвинул свои требования – они довольно общие и касаются общенациональных проблем.
В салоне автобуса, который следовал по местному маршруту, находится около 20 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Ранее злоумышленник открыл предупредительный огонь по окнам транспорта.
Район ЧП оцеплен. К месту инцидента прибыли сотрудники спецназа, а также военная техника.