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Чего требует мужчина в Луцке, который захватил автобус с заложниками?

21 июля 2020 12:08
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Новости Украины. В центре украинского Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник угрожает подорвать транспортное средство.

Чего требует мужчина в Луцке, который захватил автобус с заложниками?-1

Кроме того, по его словам, на другом конце города заложено еще одно взрывное устройство. Захватчик, личность которого уже установили, выдвинул свои требования – они довольно общие и касаются общенациональных проблем.

В салоне автобуса, который следовал по местному маршруту, находится около 20 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Ранее злоумышленник открыл предупредительный огонь по окнам транспорта.

Чего требует мужчина в Луцке, который захватил автобус с заложниками?-4

Чего требует мужчина в Луцке, который захватил автобус с заложниками?-6

Район ЧП оцеплен. К месту инцидента прибыли сотрудники спецназа, а также военная техника.

# Захват заложников # Фотофакт

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