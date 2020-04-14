Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, ещё несколько десятков граждан пострадали

Новости США. Непогода обрушилась на страну в минувшие выходные. Вместе с гигантскими воронками регионы атаковали ливни и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 13 штатах без электричества остаются около миллиона американцев. Разрушены сотни домов, повреждены десятки автомобилей, повалены деревья и рекламные щиты.