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Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, ещё несколько десятков граждан пострадали

14 апреля 2020 17:46
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Новости США. Непогода обрушилась на страну в минувшие выходные. Вместе с гигантскими воронками регионы атаковали ливни и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, ещё несколько десятков граждан пострадали-1

В 13 штатах без электричества остаются около миллиона американцев. Разрушены сотни домов, повреждены десятки автомобилей, повалены деревья и рекламные щиты.

Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, ещё несколько десятков граждан пострадали-4

Граждан, лишившихся жилья, помещают в специальные убежища. По данным Метеорологического центра страны, эта серия торнадо стала самой смертоносной за последние 8 лет.

Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, ещё несколько десятков граждан пострадали-7

# Ураганы # Фотофакт

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