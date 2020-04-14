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Смягчают карантин и ограничения. В каких странах мира эпидемиологическая обстановка улучшается

14 апреля 2020 13:06
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Новости мира. В Италии смягчают карантин и жесткие ограничения в некоторых сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране возобновляют работу небольшие торговые объекты.

Смягченные карантинные ограничения начали действовать 14 апреля и в Австрии. Открылся ряд магазинов, в том числе специализированные предприятия.

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается

Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают в Германии. Больше половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели.

Смягчают карантин и ограничения. В каких странах мира эпидемиологическая обстановка улучшается-1

В Республике Корея выявили всего 27 новых инфицированных – это один из наименьших суточных приростов с середины февраля.

В Китае за последние сутки не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса. Почти все новые случаи заражения ввозные.

# Коронавирус # Фотофакт

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