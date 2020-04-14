Смягчают карантин и ограничения. В каких странах мира эпидемиологическая обстановка улучшается

Новости мира. В Италии смягчают карантин и жесткие ограничения в некоторых сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране возобновляют работу небольшие торговые объекты.

Смягченные карантинные ограничения начали действовать 14 апреля и в Австрии. Открылся ряд магазинов, в том числе специализированные предприятия.

В Китае за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в странах мира число заболевших снижается

Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают в Германии. Больше половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели.