Министерство обороны Украины: пожар на складе боеприпасов в Харьковской области локализован

Новости Украины. Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области Украины локализован. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. Теперь военные приступают к ликвидации последствий. В зоне ЧП работают группы разминирования, задействованы пожарные танки и другая спецтехника.

Пожар на крупнейшем в Европе складе боеприпасов произошел более суток назад. Военный прокурор Украины назвал его причиной диверсию. Осколки от взрывающихся снарядов разлетаются на километры. Повреждены жилые дома. Погибла одна женщина, еще одна ранена.