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В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек, более 40 – в тяжёлом состоянии

21 января 2020 06:45
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Новости Китая. Китайские медики бьют тревогу: неизвестным вирусом заразились уже около 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек, более 40 – в тяжёлом состоянии-1

Зарегистрировано три случая летального исхода. При этом, согласно оценкам британских экспертов, на самом деле число заразившихся новым вирусом может быть гораздо больше – около 1700 человек. В связи с этим ученые считают, что количество выявляемых случаев заболевания продолжит расти.

Ситуацию с коронавирусом нового типа отслеживает Минздрав Беларуси. Усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в нашей стране. В частности, информируются туроператоры, проводится соответствующая работа в аэропортах.

В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек, более 40 – в тяжёлом состоянии-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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