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В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина

20 января 2020 14:22
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Новости Непала. В Гималаях продолжаются поиски пропавших накануне семерых туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высоте более 3 тысяч метров четверо путешественников из Южной Кореи и трое жителей Непала попали под лавину.

В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина-1

Ищут туристов уже вторые сутки: поисковую операцию осложняют снегопад и плохая видимость. На пешеходные тропы выпало больше 2 метров снега.

Лавина сошла возле базового лагеря на горе Аннапурна. Из этой зоны на вертолетах уже эвакуировали около 200 человек.

В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина-4

# Пропавшие люди # Фотофакт

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