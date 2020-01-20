В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина

Новости Непала. В Гималаях продолжаются поиски пропавших накануне семерых туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На высоте более 3 тысяч метров четверо путешественников из Южной Кореи и трое жителей Непала попали под лавину.

Ищут туристов уже вторые сутки: поисковую операцию осложняют снегопад и плохая видимость. На пешеходные тропы выпало больше 2 метров снега.

Лавина сошла возле базового лагеря на горе Аннапурна. Из этой зоны на вертолетах уже эвакуировали около 200 человек.